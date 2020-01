Minard brengt China naar Gent Jill Dhondt

17 januari 2020

09u00 0 Gent De Minard Schouwburg organiseert vol trots de eerste editie van het ‘Made in China Festival’ op 26 januari. Het festival heeft als doel het hedendaagse China in beeld te brengen aan de hand van Chinese films en documentaires. Het feest gaat echter over meer dan film alleen: er staat ook een lezing, een expo, een performances en een boekenstand gepland.

Op het programma staan enkele langspeelfilms, kortfilms, een documentaire en een animatiefilm. Om een internationaal publiek aan te spreken worden ze stuk voor stuk ondertitel in het Engels. Pascal Coppens en Manya Koetse, twee China specialisten, zullen tussendoor spreken over wat er vandaag leeft in het land waar de zon nooit ondergaat. Levensgrote foto’s van fotografe Hu Min brengen bezoekers mee naar kinderen op Chinese het platteland. Daarbovenop plannen enkele kunstenaars een act, gebaseerd op Chinese rituelen, en reikt een boekenstand uitsluitend Chinese literatuur aan. Kinderen kunnen dezelfde dag in de Kopergietery terecht om hun portie Chinese cinema mee te nemen.

Meer info op http://minard.be/voorstelling/made-in-china-festival/.