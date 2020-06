Milieu-overtreders laten stort achter in Gentse haven, maar krijgen mildere straf in beroep: “De redelijke termijn was overschreden”

Cedric Matthys

28 juni 2020

15u20 0 Gent In het hof van beroep zijn drie milieu-overtreders veroordeeld voor misdrijven in de Gentse haven. Ze sloegen illegaal afval op in een loods zonder rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften. Zo brak er in 2015 brand uit op het terrein waardoor de inwoners van Oostakker ramen en deuren gesloten moesten houden. “De hele buurt werd blootgesteld aan grote risico’s”, liet het hof verstaan.

“Het asociaal en maatschappelijk gevaarlijk ondernemerschap vergt een strenge bestraffing." Het hof van beroep in Gent was niet mals voor de drie bedrijfsleiders van NV Powder Terminal Benelux. Jarenlang sloegen het trio illegaal afval op meerdere locaties in de Gentse haven. Onder meer in de Langerbruggestraat, de Khulmannkaai en de Henri Farmanstraat bezondigden de beklaagden zich aan een waslijst milieu-inbreuken. Het bedrijf ging in 2014 failliet, maar liet een waar stort achter. Zo brak er eind juni 2015 spontaan brand uit op de site waardoor de inwoners van Oostakker hun ramen en deuren moesten gesloten houden.

De politie voerde een onderzoek uit naar het bedrijf. Hierbij vielen heel wat lijken uit de kast. Ex-werknemers verklaarden onder meer dat er afvalwater werd geloosd in het kanaal. Ook bleek dat het voordien al vaak had gebrand in de loods. Steeds verbood de zaakvoerder zijn personeel om de brandweer te bellen. “De beklaagden brachten op die manier niet enkel hun medewerkers in gevaar”, liet het hof verstaan. “De hele buurt werd blootgesteld aan grote risico’s. Dergelijke milieucriminaliteit brengt de samenleving veel schade toe.”

Mildere straf

Hoewel de raadsheren van het hof zwaar tilden aan de feiten, kregen de zaakvoerders in beroep toch een mildere straf. Volgens het hof was de ‘redelijke termijn’ overschreden. De zaak sleepte volgens de raadsheren te lang aan waardoor de beklaagden een deel van hun straf ontlopen. Zo ziet het spilfiguur zijn effectieve celstraf van vijf naar vier jaar zakken. Wel vroeg het hof om de man, die vrijdag niet aanwezig was op de zitting, onmiddellijk aan te houden. “We willen aantonen hoe zwaar justitie tilt aan milieucriminaliteit", klonk de motivering. “Er is sprake van recidivegevaar. De beklaagde werd in het verleden al veroordeeld voor soortgelijke feiten en is hardleers.”

De twee handlangers werden niet onmiddellijk aangehouden. Ze kregen straffen van respectievelijk twee jaar effectief en twee jaar met uitstel. Ook legde het hof strenge boetes op voor de drie beklaagden. Het spilfiguur moet 450.000 euro betalen. Voor de twee anderen lopen de boetes op tot 350.000 euro. Verder zijn ze verplicht om binnen de zes maanden de achtergelaten afvalstoffen weg te halen. Gebeurt dat niet, riskeren ze een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging.