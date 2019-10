Mildere straf voor man die alarmpistool richtte op toeristen in Vlaanderenstraat Cedric Matthys

22 oktober 2019

11u15 3 Gent De man die op 15 augustus 2016 met een alarmpistool zwaaide in de Vlaanderenstraat is in beroep veroordeeld tot veertig maanden voorwaardelijk. Die straf is duidelijk milder dan zijn eerste straf. In eerste aanleg kreeg N.M. veertig maanden effectieve cel, onder meer omdat hij al eens voor gelijkaardige feiten veroordeeld was.

Een opgestoken duim en een brede glimlach. De lichaamstaal van de advocaat van N.M. sprak boekdelen toen de rechter dinsdagnamiddag zijn straf uitsprak. Het Gentse hof van beroep draaide veertig maanden effectieve gevangenisstraf terug tot veertig maanden voorwaardelijk. N.M. stond er terecht voor feiten die zich afspeelden op 15 augustus 2016.

Door het oog van de naald

N.M. bleef in de nacht van 14 op 15 augustus 2016 in de Gentse Zuidbuurt slapen. Hij had alcohol, cocaïne en xtc gebruikt. Die roesmiddelen waren de dag erna duidelijk nog niet uitgewerkt. De Griekse Gentenaar liep op 15 augustus met een alarmpistool door de Vlaanderenstraat. Hij richtte het wapen op voorbijgangers en vuurde schoten af in de lucht.

De politie probeerde de man te ontwapen, maar hij luisterde niet naar hun aanmaningen. Toen hij in de richting van een terras mikte, openden de agenten het vuur. Een kogel kwam onder andere vlak bij zijn ruggengraat terecht. M. kroop door het oog van de naald, maar overleefde de schietpartij. Hij hield er wel een handicap aan over.

Weinig kans op herval

N.M moet zich vijf jaar lang aan een reeks voorwaarden houden. Zo moet hij drugmiddens vermijden, psychologische begeleiding volgen, urinetesten ondergaan en op zoek gaan naar een zinvolle dagbesteding. “M. beseft dat hij in de fout ging”, liet de rechter verstaan. “Er is volgens ons weinig kans op herval.”