Mieke woont met haar gezin in een oude smidse met containerkamers: “Het huis evolueert mee met ons leven”

Gent

Het is mogelijk dat je al ontelbare keren door de Bomastraat hebt gewandeld of gereden, en dat het je nooit is opgevallen: twee opeengestapelde containers achter een grote bakstenen gevel. Erachter wonen Mieke De Maeyer en Ward Denys, beiden veertigers, met hun kinderen Warre (17) en Roos (15). De zeecontainers aan de straatkant zijn maar een deel van de site. Ernaast vind je ook een moderne woning, een zomerse achtertuin, een atelier en veel rust. “Hoewel we in het centrum van Gent zitten, horen we de geluiden van de stad niet.” Lees meer verhalen achter bijzondere gevels in onze zomerreeks ‘Wie woont daar?’