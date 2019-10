Mieke Van Hecke werd online orgaandonor, wie doet mee? Sabine Van Damme

11 oktober 2019

17u02 0 Gent Officieel mag het nog niet, want er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten, maar Gentenaars kunnen zich voortaan wel gewoon online registreren als orgaandonor. Bevoegd schepen Mieke Van Hecke (72) deed dat gisteren als eerste. “Al betwijfel ik of ze mijn organen gaan willen”, lachte ze.

Officieel is iedereen automatisch orgaandonor, tenzij expliciet is vastgelegd dat iemand dat NIET wil zijn. “Maar heel dikwijls blijkt familie zich op het moment zelf te verzetten tegen orgaandonatie”, zegt Van Hecke. “Dat is dan sowieso al in een heel moeilijke periode voor die mensen, wat de discussie nog moeilijker maakt. Als je bij leven al expliciet laat weten dat je orgaandonor wil zijn, vermijd je dat je familie met die gevoelige vraag wordt geconfronteerd.”

Gentenaars konden zich registreren als orgaandonor door een ingevuld formulier op te sturen naar de dienst Burgerzaken, of door langs te komen aan het loket. Rompslomp waar velen geen zin in hebben. Maar voortaan kan het dus gewoon online, via stad.gent/orgaandonatie. “Belangrijk, want orgaandonatie kan levens redden.” In 2015 gaven 318 Gentenaars expliciet hun toestemming om orgaandonor te zijn, in 2017 al 506. In 2018 waren het er – onder invloed van het VTM-programma Make Belgium Great Again – 1.178. Dit jaar gaven 308 Gentenaars hun toestemming. Dat cijfer kan nu stevig omhoog zonder veel moeite te moeten doen.