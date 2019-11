Mieke Van Hecke doet mee in tv-programma Blind Getrouwd Sabine Van Damme

28 november 2019

10u59 3 Gent Komend voorjaar komt er een nieuwe reeks Blind Getrouwd op VTM. Opvallende verschijning daarin: Mieke Van Hecke van CD&V.

Niet dat Van Hecke zelf kandidaat is. Zij is intussen al zo lang gehuwd met Rogier De Corte dat ze zichzelf bijna in de bloemen mag zetten als schepen van burgerzaken, voor haar gouden huwelijksverjaardag. Wél huwt er in de reeks een koppel in het Gentse stadhuis, voor het altaar van Mieke Van Hecke dus. Het gaat bovendien ook nog eens om het allereerste holebikoppel in de Vlaamse geschiedenis van het programma. In andere landen stapten wel al mannenduo’s in het huwelijksbootje. Eén van de Gentse trouwers is overigens geen onbekende voor Van Hecke, want hij zou zelf op het Gentse stadhuis werken. Wie het is blijft geheim tot bij de start van het programma.