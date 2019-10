Mieke en Maarten stellen prentenboekenreeks ‘Monti Muis’ voor Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2019

18u20 0 Gent Op de Standaertsite in Ledeberg hebben de Gentse creatievelingen Mieke De Buysere en Maarten Boes deze namiddag hun nieuwe prentenboekenreeks ‘Monti Muis’ voor kinderen voorgesteld.

“De reeks is gericht op 4 tot 7-jarigen. De verhalen gaan over doorzettingsvermogen en vriendschap”, zegt Mieke, die de verhalen schreef. Maarten ontfermde zich over de illustraties. “In de gekke dierenverhaaltjes leren kinderen dat het normaal is dat niet alles meteen lukt”, aldus het duo.

Op de boekvoorstelling konden kinderen zich laten schminken zoals de hoofdfiguren en lazen Mieke en Maarten voor uit hun prentenboekenreeks.

Boeken kan je bestellen op https://montimuis.be/. Eén exemplaar kost 14,99 euro.