Midwinternachtrun omgedoopt tot ‘Eindejaarscorrida’ Sabine Van Damme

10 november 2019

10u53 2 Gent Geen ‘Midwinternachtrun’ dit jaar in Gent, maar wel een Eindejaarscorrida. Eigenlijk hetzelfde dus, een loopevenement met een andere naam en een ander parcours.

Leuk voor lopers die van hun kerstkilo’s af willen voor ze zich op de nieuwjaarsfestiviteiten smijten. De Eindejaarscorrida vindt plaats op zondag 29 december. Het parcours loopt door de winterse binnenstad. Start en aankomst zijn voorzien op het Sint-Pietersplein, waar ook veel plaats is voor toeschouwers. Er is een 5 kilometer (12 €) en een 11 kilometer-run (15 €) voorzien. Alle meerderjarige lopers krijgen bij de finish een jenever aangeboden om te klinken op het voorbije of het nieuwe jaar. Om 9.45 uur starten de 5 kilometer-lopers, om 10 uur die van de 11 kilometer.

Alle info en inschrijven op www.eindejaarscorrida.be