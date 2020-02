Middenbermhuisjes aan Dok Zuid moeten morgen weg zijn Sabine Van Damme

04 februari 2020

10u35 3 Gent De bewoners van de twee hutjes in de berm aan Dok Zuid vlakbij de Dampoort hebben nog tot woensdag respijt gekregen. Dan moeten hun spullen allemaal weg zijn. “De mensen overnachten er niet meer, maar zochten nog een plek voor hun spullen.”

Half januari bleek dat er twee ‘huisjes’ waren gebouwd in de berm tussen de drukke baan Dok Zuid en het water, vlakbij de Dampoortrotonde. De grond daar is eigendom van SoGent en voorzien voor een bouwproject van de Arteveldehogeschool. “We hebben er nooit iemand aangetroffen, maar voor de zekerheid wel een brief laten aanplakken dat de terreinen aan het eind van de maand ontruimd moeten zijn”, klonk het toen op het kabinet van schepen Sami Souguir, voorzitter van SoGent.

Respijt

Maar vandaag staan de huisjes er nog steeds. “Klopt”, zegt Souguir. “De dienst Outreachend Werk heeft contact gehad met de mensen van de huisjes daar. Die mensen overnachten er al niet meer, liet die dienst weten, maar ze zochten nog een plek om hun spullen naartoe te brengen. Ze zouden een locker krijgen, waar ze alles veilig konden opbergen. Dat zou nog een week duren. Dus heb ik hen nog een week respijt gegeven. Volgens de dienst zouden die mensen eigenhandig alles weghalen en opbergen. Ze hebben daarvoor nog tijd gekregen tot morgen, woensdag dus.”

Kampen

De stad Gent stelde in juli dat er geen nieuwe kampen meer zouden worden toegelaten in de stad. Er zijn al jaren problemen met mensen die zich illegaal vestigen in kampen, die soms uitgroeien tot sloppenwijken. De stad heeft een plan klaar, waarbij alle geregistreerde mensen die nu ‘illegaal mobiel wonen’ in de stad opgevangen en begeleid zullen worden. Dat project zou eind februari starten, maar het geraakt niet van de grond. De stad had wel een locatie voorzien, op de Lübecksite, maar vindt niemand die het project wil uitbaten en vindt ook geen geschikte leverancier voor containerwoningen. De groep Roma aan de Hurstweg in Wondelgem moeten wel eind februari weg. Waar zij in afwachting heen moeten, is nog steeds niet duidelijk. De mensen aan de Dampoort maakten geen deel uit van die Roma-groep, maar ook hun huisjes vielen onder de maatregel ‘geen nieuwe kampen meer in Gent’.