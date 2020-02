Michel Van Den Brande komt schade opmeten na val stelling op Gasmeterlaan Didier Verbaere

10 februari 2020

12u36 6 Gent Daags na de zware storm die gisteren ook over Gent raasde, kwam Michel Van Den Brande poolshoogte nemen op de Gasmeterlaan. Daar blies de wind gisterennamiddag een 19 meter hoge stelling van zijn bedrijf Kontrimo tegen de vlakte. “Gelukkig vielen er geen gewonden”, zegt Van Den Brande.

De beelden zijn hallucinant. Tijdens de hevige rukwinden viel een stelling aan het nieuwbouwproject van Tondelier op de Gasmeterlaan over de rijbaan. Dat er niemand gewond raakte, is onder meer te danken aan Peter Bleys. De man is werfleider bij een andere firma en zag vlak voor de val de stelling gevaarlijk wankelen. Daarop hield hij het drukke verkeer op de Gasmeterlaan tegen. Enkele seconden later viel de constructie van 12.000 kilo op straat en sleurde ook een verlichtingspaal mee.

Gelukkig vielen er geen gewonden Michel Van Den Brande - Kontrimo

Veiligheidswaarschuwingen genegeerd

“Het is slechts de tweede maal in twintig jaar dat we dit meemaken. In Leuven viel ook al eens een stelling naar beneden. Dat was net hetzelfde scenario als hier in Gent. Vanaf windstoten van 80 kilometer per uur zijn de aannemers verplicht om de zeildoeken weg te halen op de stelling. Dat is niet gebeurd, waardoor zo’n stelling enorm veel wind kan vang en weggeblazen wordt. Zo’n stelling weegt 12 ton en kan 900 kilo druk verdragen. Compleet verankeren in de muur is ook geen optie, want dan loop je het risico dat de gevel naar beneden wordt getrokken. De aannemer had de veiligheidswaarschuwingen genegeerd en heeft zijn fout al toegegeven”, zegt Van Den Brande. “Gelukkig vielen er geen gewonden”.

Fier op mijn mannen

Vlak voor de val, kreeg Van Den Branden al telefoontjes over het dreigende gevaar. “Ik heb meteen mijn mannen opgetrommeld om naar Gent te rijden. Maar het was te laat. Zelfs op zondag stond hier meteen twaalf man om te helpen opruimen. Chapeau. Ik ben fier op hen. We gaan nu zo snel mogelijk een nieuwe stelling opbouwen zodat er verder kan gewerkt worden. De schade aan materiaal, de heropbouw, de loonkost, schat ik op zo’n 25.000 euro maar dat is iets voor de verzekeringen. Tegen de kracht van de natuur valt niks te beginnen”, besluit Van Den Brande.