Michaël Lustig-monument nog maar eens beschadigd Sabine Van Damme

13 november 2019

13u45 4 Gent Daags na de herdenking van de Kristallnacht is het Michaël Lustigmonument aan de Lindelei nog maar eens gevandaliseerd. De reusachtige tol, die nochtans met zware bouten is vastgemaakt, werd opnieuw van zijn sokkel gerukt. De stad neemt maatregelen.

Het is de vijfde keer al dat het monument ter herdenking van de 67 gedeporteerde Gentse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd wordt. Opvallend is dat het nu al de tweede keer is dat dat gebeurt vlak na de herdenking van de Kristallnacht, de beruchte nacht van 9 november 1938, toen in Duitsland de echte ‘jacht’ op de joden werd geopend. Dat het vernielen van het Gentse monument altijd rond die datum gebeurt, doet vermoeden dat er iets anders aan de hand is dan een vandalenstreek van zatte studenten.

“We hebben er geen idee van wie er verantwoordelijk is voor deze walgelijke daad,” klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “We hebben klacht ingediend tegen onbekenden, en bekijken nu wat we kunnen doen om het monument beter te beschermen. We willen in elk geval meer verlichting voorzien, en een plakkaat met meer duiding over het monument zelf. We denken ook aan een hekje rond beeld kunstwerk om duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is er op de klauteren of gelijk wat, maar dat moet besproken worden met kunstenaar die het ontwierp. Verder zal de politie ook vaker in de buurt patrouilleren.”

Het Michaël Lustig-monument was nog niet zo lang geleden hersteld, nadat het ook vorig jaar al uit zijn marmeren sokkel was getrokken. De stad had 20.000 euro geïnvesteerd in herstelling en versteviging van het bouwwerk. “Uiteraard zal het monument opnieuw in ere herstel worden. In afwachting daarvan worden er Heras-hekken rond geplaatst.”