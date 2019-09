Meulestedebrug moet ruim drie maanden dicht voor herstellingen

Erik De Troyer

30 september 2019

16u48 35 Gent De Meulestedebrug zal in totaal drie maanden dicht moeten voor herstellingswerken. Die brug is tot op de draad versleten en wordt vervangen. De werken zijn nodig om haar leven met een paar jaar te rekken.

De werken zullen gebeuren in twee fases. De eerst van 12 november tot 20 december 2019. De volgende fase loopt dan van 11 maart tot 25 mei 2020. In totaal gaat de brug dus bijna vier maanden dicht.

“We hebben de brug eerder dit jaar al eens afgesloten voor een grondige controle. Daaruit bleek dat er op mechanisch vlak dringende herstellingen nodig zijn. Ook het wegdek wordt aangepakt. Op die manier willen we er voor zorgen dat de brug nog gebruikt kan worden tijdens de aanleg van de nieuwe brug”, zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.

Op en rond de Muide worden grote verkeersproblemen verwacht. “Samen met de stad stellen we een doordacht minder-hinderplan op. Tijdens de werken voorzien we een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Voor het wegverkeer zijn er omleidingen en een extra veer in aan Langerbrugge”, klinkt het.