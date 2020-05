Meulestedebrug is weer open, een week vroeger dan gepland Erik De Troyer

19 mei 2020

16u06 105 Gent Goed nieuws! Meulestedebrug is weer open en dat is ruim een week vroeger dan voorzien.

De brug ging op 27 april dicht en die werken zouden bijna een maand in beslag nemen. Het herstellen van de linkerhelft van de brug ging echter vlotter dan verwacht en dus werd de brug deze namiddag al voor alle verkeer open gesteld. Nu is het aftellen naar de nieuwe brug ter vervanging van het verleden exemplaar dat er nu ligt. In 2021 moeten die werken kunnen starten, aldus de Vlaamse Waterweg NV.