Meulestedebrug gaat pas vanaf 27 april opnieuw dicht Erik De Troyer

10 maart 2020

12u23 31 Gent Wie in de noordelijke rand van Gent woont zal er niet naar uitkijken maar vanaf 17 maart starten nieuwe herstellingswerken aan de Meulestedebrug . Eind 2019 ging die brug al eens twee maanden dicht en dat zorgde voor veel verkeershinder. Tijdens de tweede fase zal de brug pas vanaf 27 april gesloten zijn en dat gedurende een maand.

Eind vorig jaar werden de vergrendeling en de rechterhelft van de brug hersteld, nu is de linkerhelft van de brug aan de beurt. Tijdens de eerste fase van de herstelling blijft de brug wel open. Op 27 april begint de hinder dan wel weer. Als alles vlot verloopt, gaat de Meulestedebrug op dinsdag 26 mei weer open voor het verkeer.

De Meulestedebrug werd gebouwd in de jaren ’50 en ze is tot op de draad versleten. De brug heeft de reputatie om de haverklap defect te zijn. Er is een nieuwe brug gepland maar in afwachting voert de Vlaamse Waterweg nv herstellingen uit zodat de huidige brug nog een tijd dienst kan doen.

Fietsers en voetgangers kunnen opnieuw gebruik maken van de trappentorens en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt. Twee- of driewielers waarvoor de trappen minder geschikt zijn, kunnen omrijden via de spoorwegbrug ter hoogte van de Wiedauwkaai en de Terneuzenlaan.

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Van maandag t.e.m. zaterdag tussen 7 en 19 uur, is een extra veer voorzien in Langerbrugge om het kanaal Gent-Terneuzen over te steken. Zwaar wegverkeer moet verplicht een alternatieve route volgen via de R4.

“In 2021 kan de bouw van de nieuwe Meulestedebrug starten”, verzekert Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv. “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving zullen een make-over krijgen.”