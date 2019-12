Meulestedebrug gaat morgenvroeg weer open

Erik De Troyer

18 december 2019

17u34 1066 Gent Morgenvroeg om 7 uur gaat Meulestedebrug weer open na vijf weken herstellingswerken. Dat is één dag vroeger dan gepland. Daarmee wordt de verkeersellende rondom de Muide toch iets lichter, al zijn de werken aan de Vliegtuiglaan nog steeds bezig.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel informeerde naar de stand van zaken. “Het is een goede zaak dat de brug eerder dan gepland open gaat. Voor de volgende fase in 2020 moet rekening gehouden worden met de andere wegenwerken in de stad”, zegt hij.

Bij wijze van bedanking voor het geduld houdt de Vlaamse Waterweg morgenochtend een actie aan het veer van Langerbrugge. Iedereen die de overzet neemt krijgt een ontbijtkoek en een attentie.

De tweede fase van de werken volgt tussen 17 maart en 25 mei 2020.