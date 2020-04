Meulestedebrug gaat maandag 6 april een dag dicht

Erik De Troyer

02 april 2020

09u45 0

Op maandag 6 april gaat Meulestedebrug een dag dicht. Automobilisten en wegverkeer tot 3,5 ton moeten omrijden via de Wiedauwkaai of de Muide. Zwaardere vrachtwagens moet omrijden langs de Wiedauwkaai, de R40 en de Afrikalaan. Voor fietsers is er nog steeds een tijdelijke brug voorzien naast de Meulestedebrug. De brug is gesloten van 9 tot 18 uur.

Later deze maand zal Meulestedebrug wel voor langere tijd dicht gaan. Die werken starten op 27 april en eindigen op 25 mei.