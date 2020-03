Metingen luchtkwaliteit in Gent tonen nog geen verandering Jill Dhondt

19 maart 2020

17u36 0 Gent In Chinese en Italiaanse steden heeft de lockdown één voordeel opgeleverd: de luchtvervuiling is er opvallend gedaald. In Gent zitten vele inwoners sinds een week verplicht thuis, maar aan de metingen te zien, lijkt de luchtkwaliteit onveranderd tegenover twee weken geleden.

Metingen tonen aan dat de niveaus van fijnstof en stikstofdioxide in de Gentse lucht de voorbije twee weken ongeveer hetzelfde zijn gebleven. Dat is vreemd, gezien heel wat Gentenaren sinds een week verplicht thuis zitten om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Minder verplaatsingen naar scholen, feesten en evenementen zouden moeten gelijkstaan aan minder uitstoot, en een betere luchtkwaliteit, nee?

“Op lokaal niveau is er zeker een impact van de maatregelen op onze luchtkwaliteit”, zegt Steven Geirnaert, coördinator van het Gents Milieu Front. “Er zijn minder wagens op straat, waardoor er minder stikstofdioxide en dieselroet in de lucht terechtkomen. Het verkeer in de Rozemarijnstraat is bijvoorbeeld op een week gehalveerd, net zoals in de Adolf Baeyensstraat in Sint-Amandsberg. Het kan niet anders dan dat de luchtkwaliteit in Gent beter is dan twee weken geleden. Door het weer van de afgelopen maand, is dat echter nog niet zichtbaar in de metingen. De laatste dertig dagen was er veel wind en regen, waardoor fijnstof en stikstofdioxide sneller wegwaaiden. Bovendien duurt het even voor die stoffen het luchtruim verlaten, ook al komen er minder nieuwe bij. Het is daardoor nog even wachten voor de metingen aangeven dat de lucht zuiverder is, wat effectief wel zo is. Het kan zijn dat we pas na de crisis duidelijkere cijfers binnenkrijgen.”