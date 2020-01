Meteen vol huis voor terugkeer Lam Gods in Sint-Baafs: “Oei, geen rekening gehouden met dergelijke wachtrijen”



Erik De Troyer

24 januari 2020

18u39 0 Gent Het centrale paneel van het Lam Gods bevindt zich opnieuw op zijn vertrouwde stek en kan voortaan bezocht worden. Vrijdagavond lokte dat meteen een massa volk naar de Sint-Baafskathedraal.

‘De Terugkeer van het Lam’ is het eerste officiële evenement van het Van Eyck-jaar. Vrijdag tot 21 uur kan men nog gratis het gerestaureerde Lam Gods bezichtigen. De voorbije drie jaar stond het centrale paneel in het atelier van het MSK. Daar werd millimeter per millimeter het origineel van Jan Van Eyck blootgelegd. Grote delen van het schilderij waren namelijk later - goedbedoeld - overschilderd. Daardoor gingen veel details verloren. Zelfs het gelaat van het Lam Gods ziet er nu helemaal anders uit dan wat we kenden uit kunst- en geschiedenisboeken. Het is zo’n drastisch verschil dat het Lam Gods zelfs een meme werd op het internet en dat Britse kranten ten onrechte schandaal spreken over de restauratie.

Minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) verwees er naar. “Ik hoor dat het Lam Gods nu zelfs een twitter-account heeft. Dat is toch het bewijs dat het verleden nog een toekomst heeft.”

Hoogdag

Kanunnik Ludo Collin van de Sint-Baafskathedraal lacht de memes weg. “Of dat niet kwetst? Helemaal niet. Wat woorden in een Australische krant wegen niet op tegen dit hier. Het is verwaarloosbaar”, zegt hij. “Dit is vooral een hoogdag waar we heel lang op gewacht hebben.”

Vanaf de eerste minuut stonden honderden kijklustigen aan te schuiven om het Lam Gods te mogen aanschouwen. Vanaf zaterdag kost een bezoekje vier euro. “We hadden dit niet verwacht”, zegt Peter Malfliet van het Gentse bisdom. “Vanaf morgen is het wel betalend, maar eerlijk, 4 euro om naar zo’n kunstwerk te komen kijken, dat is toch niet overdreven. We hebben geen rekening gehouden met dergelijke wachtrijen. We zien wel wat er morgen gebeurt en we zorgen er wel voor dat alles goed blijft circuleren in de kapel.”

In tijden van Instagram en vluchtigheid is dit een schilderij waarvoor je tijd moet nemen. Elk gelaat heeft zijn uitdrukking. Knap Kunstenaar Gilles Van Schuylenbergh

De bezoekers zijn enthousiast. “Eindelijk het Lam Gods in 4K. De kleuren vielen mij meteen op. In tijden van Instagram en vluchtigheid is dit een schilderij waarvoor je tijd moet nemen. Elk gelaat heeft zijn eigen uitdrukking. Knap”, zegt kunstenaar Gilles Van Schuylenbergh.

“Een prachtig werk”, zegt Chris Pype. “Al kijk ik er vooral naar uit om het in betere omstandigheden te zien hier achteraan in de kathedraal. Het is wat beroepsmisvorming hoor. Mijn bedrijf regelt zowel de verlichting voor de tentoonstelling in het MSK als voor de nieuwe locatie van Het Lam Gods. Het is nu al de moeite om te zien maar eens het mooi uitgelicht wordt, zal het nog meer schitteren.”

Volgende week start in Gent ook de tentoonstelling ‘Van Eyck een optische revolutie. Ook daarvoor loopt het storm. Ruim een kwart van de tickets zijn nu al verkocht.