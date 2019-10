Meteen vol huis voor eerste boksgala Junior Bauwens Yannick De Spiegeleir

22u02 0 Gent In de Ghelamco Arena vond zaterdagavond de eerste editie plaats van Boksgala Woest: een organisatie van de boksclub van Junior Bauwens.

Junior, die overigens zijn wederoptreden maakte in de ring, kan samen met zijn vriendin Daphne terugblikken op een geslaagde vuurdoop. Meer dan 830 toeschouwers vonden de weg naar de oromenade van de Ghelamco Arena, onder hen ook heel wat oud-collega’s van Junior bij de brandweer. Meteen goed voor een (bijna) vol huis, want de maximumcapaciteit voor de locatie was 900. Het boksgala volgt zo het succes van ‘Boxing Woest’: de boksclub van Junior en Daphne bestaat anderhalf jaar, maar telt al meer dan 600 leden.