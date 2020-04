Meteen file bij McDonald’s in Wondelgem: “Dit heb ik het meest gemist” Sabine Van Damme

21 april 2020

12u00 12 Gent De drive-in van McDonald’s is weer open, en dat hebben ze geweten in Wondelgem. Om 10.45 uur stond de eerste auto er al, maar die kon pas om 11.30 uur bestellen. Ondertussen was de rij aangegroeid tot op het gevaarlijke kruispunt met de Evergemsesteenweg. De belooft voor vanavond.

Om 10.45 uur waren ze er al, Maria-Laura Wullaert en haar dochtertje Emalya van 4. Ook Maria-Laura’s mama was mee, maar zij was minder enthousiast. “Ik wilde niet langer wachten”, lacht Maria-Laura. “Dit heb ik echt het meest gemist tot nu toe. Dat, en winkelen.” Maar het geduld werd op de proef gesteld, want het kassasysteem van de McDonald’s lag een tijdlang dwars.

Om 11.30 uur, een half uur later dan gepland, kon de eerste bestelling van het beperkte menu eindelijk worden doorgegeven. Betalen moest om de hoek, afhalen nog een hoek verder. En dan waren er alleen nog maar glunderende gezichten in de auto van Maria-Laura. Vooral kleine Emalya (overigens netjes vastgegespt op de achterbank, maar voor de foto’s mocht ze even los) was blij met haar happy meal.

Verkeer in de knoop

Intussen was de rij auto’s wel al aangegroeid tot op de Evergemsesteenweg. Dat veroorzaakte frustratie bij sommige chauffeurs die de Kiekenbosstraat in wilden, waar ook de ingang van de McDonald’s ligt, maar niet door de rij heen geraakten. Dat belooft voor vanavond, als het - waarschijnlijk - echt druk zal worden.



