Met veel goede wil: toch een heel klein beetje Gentse Feesten in de Sint-Margrietstraat Sabine Van Damme

17 juli 2020

21u50 0 Gent Geen optredens op de pleinen, geen podia, geen honderden toiletten en tientallen eetkramen. Het hart van de echte Gentenaar bloedt. Gelukkig zijn er kleine verborgen pleisters op de wonde. De mensen van het Veerleplein zorgden vanavond al voor een mini-feestje, die van het Laurentplein volgen morgen.

Nee het is niet hetzelfde. Het trekt er zelfs niet op. Maar het is live muziek in de stad en verder zullen we dit jaar niet geraken. Die van het Veerleplein beten vanavond al de spits af. In Sint-Vincentius in de Sint-Margrietstraat, vlakbij het AZ Sint-Lucas, organiseren zij elke avond minstens één optreden. Dat wordt gestreamd op www.gentsefeesten.be, maar de opnames kunnen ook worden bijgewoond door een 150-tal mensen. Dat kan gratis, maar vooraf registreren op www.veerleplein.be moet wel. Vanavond stond Seventy & Orange op het podium. “Enkele mensen wilden niet binnen gaan omdat een mondmasker daarvoor verplicht is, maar eens je aan je tafel zit mag dat wel af”, zegt organisator Nico Cremers. “Ook voor de rest is alles hier coronaproof.” Een klein snuifje Feesten? Bij het Veerleplein dus, of vanaf zaterdag ook bij het Luisterplein. Zij zitten in de tuin van het Hotel D’Haene Steenhuyse in de Veldstraat.