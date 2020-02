Met tegenzin nieuwe gevel voor ‘Waterhuis aan de Bierkant’ Erik De Troyer

15 februari 2020

14u22 0 Gent Het legendarische café ‘Het Waterhuis aan de bierkant’ krijgt een nieuwe gevel. “En dat is met tegenzin”, zegt eigenaar Paul Rysenaer, alias Pol van het Dreupelkot. “We moeten anders voor alle reclamepanelen op onze gevel belastingen betalen en dat kost te veel. De gevel mag ook niet meer in het groen.”, zegt hij.

Het Waterhuis aan de Bierkant is al vele jaren een fenomeen in Gent. De enorm uitgebreide bierkaart en het terras langs het water lokken veel volk, zowel Gentenaars als toeristen. Vorige zomer werd Paul de hoofdaandeelhouder van het café met brouwerij Huyghe uit Melle als vennoot. Beide vennoten stonden er op dat het Watehuis aan de Bierkant het authentieke karakter zou behouden.

De gevel is echter een zorgenkind. “Aan de voorgevel hangen al jarenlang reclamepanelen van biermerken. Die moeten er nu allemaal af. We moeten belastingen betalen op al die plakkaten en dat kost stukken van mensen. Ik had de gevel liever gehouden zoals hij was maar dat gaat dus niet. Ook de oude panelen met de naam van het café op gaan er af. Er komen moderne letters in de plaats. Dat mag wél. De gevel heeft al jaren een groene kleur maar dat moet nu wit worden van de ambtenaren op het stadhuis”, zegt Paul. De nieuwe gevel moet binnen enkele maanden klaar zijn. Opvallend: van onder het huidige bord met het woord ‘Bierhuis’ er op dook nog een ouder bord op met dezelfde boodschap.

Intussen werd het vroegere restaurant Chez Léontine opgenomen in het Bierhuis aan de Waterkant waardoor het café nu dubbel zo groot is. “De verbouwingen zijn wel veel intensiever dan gedacht. Het vroegere restaurant is inmiddels al ingericht als extra ruimte voor het café, zowel op het gelijkvloers als op het eerste verdiep. Daardoor is het café nu dubbel zo groot als voordien. We hebben ook nieuw sanitair geplaatst”,aldus Paul.

De stad heeft dit jaar haar reglement voor de reclamepanelen zichtbaar van op de openbare weg wat strenger gemaakt. Men betaalt nu 4 euro per vierkante meter per dag of 80 euro per vierkante meter per jaar.