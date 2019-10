Met nieuwbouw voor Neptunus Wondelgem krijgt Gent een vijfde volwaardig overdekt zwembad Sabine Van Damme

21 oktober 2019

08u00 44 Gent Wanneer juist is nog niet duidelijk, maar ergens in de komende vijf jaar wordt een volledig nieuw zwembad gebouwd in Wondelgem. Openluchtzwembad Neptunus verdwijnt, omdat het te weinig gebruikt kan worden. “Eigenlijk hebben we nog steeds een tekort aan zwemwater in Gent”, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld).

Eén van de meest opmerkelijke project in het meerjarenplan van de stad is toch wel een nieuw zwembad, in Wondelgem. In de vorige legislatuur werd zwembad Rosas in Oostakker gesloten, de legislatuur daarvoor werd nog bekeken of er een nieuw zwembad in Gentbrugge moest komen.

“Maar Wondelgem is de meest logische keuze”, zegt sportschepen Sofie Bracke nu. “Daar hebben we immers al een zwembad, de Neptunus. Alleen kan dat openluchtbad maar 2 maanden per jaar open, en dat is veel te weinig. Als het dan toevallig slecht weer is in de zomermaanden, maakt dat de Neptunus een héél duur zwembad. Daarom gaan we het overdekken, zodat er 12 maanden op een jaar gezwommen kan worden. Dat is niet alleen goed nieuws voor de Gentenaars, maar vooral ook voor de scholen die vandaag moeten puzzelen met zwem-uren, omdat er eigenlijk nog steeds te weinig zwemwater is in Gent.”

Dit is goed nieuws voor de Gentenaars, maar vooral ook voor de scholen die vandaag moeten puzzelen met zwem-uren omdat er nog steeds te weinig zwemwater is in Gent Schepen Sofie Bracke

Er is nog geen enkel concreet plan voor de Neptunus, noch qua timing, noch qua bouw, en dus zeker niet qua budget. Toch kan de realisatie op die site relatief snel gaan. Er ligt al een zwembad, dus is alvast de administratieve rompslomp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en bestemming van de grond al in orde. Bovendien ligt de kuip er al, wat nog eens een voordeel kan zijn. Als die behouden blijft, is het kwestie van er een gebouw rond te zetten. “We gaan inderdaad voor een nieuwbouw”, zegt Bracke. “Dat zal de simpelste maar ook de meest energie-efficiënte oplossing zijn. We kunnen het ook zien als een uitbreiding van de sportcluster die daar eigenlijk al is, met een sporthal en het voetbal. En waar nu dus een volwaardig zwembad bij komt.”

Financiering?

Het laatst gebouwde zwembad in Gent is Lago Rozebroeken in Sint-Amandsberg. Dat werd deels betaald door de private sector en deels door de stad. Over de formule die in Wondelgem gebruikt zal worden, is nog niets gezegd. Zwembad Rosas in Oostakker werd niet gered door de stad omdat het te duur was. De investering die nodig was om dat relatief kleine zwembad te laten voldoen aan de Vlarem-II-normen zouden te groot zijn geweest, om dan nog steeds met een verouderd zwembad te zitten. Als Neptunus Wondelgem gerealiseerd wordt, zal Gent 5 volwaardige zwembaden tellen, met naast Rozebroeken het Strop aan de Heuvelpoort, de Van Eyck aan Portus Ganda en de Rooigem aan de Rooigemlaan.