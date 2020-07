Met meer dan 3.000 corona-pv’s schrijft Gent veel meer boetes uit dan Antwerpen Wouter Spillebeen

09 juli 2020

15u57 2 Gent Meer dan 3.000 processen-verbaal zijn tussen 20 maart en 24 juni uitgeschreven door de Gentse politie naar aanleiding van inbreuken op de coronamaatregelen. De gerichte wegblokkades zouden ervoor gezorgd hebben dat er uitzonderlijk veel vaststellingen mogelijk waren.

3.037 processen-verbaal, dat komt neer op ongeveer 11 per 1.000 inwoners van de politiezone Gent. Daarbovenop zijn een aantal pv’s als onmiddellijke minnelijke schikking afgehandeld. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar ongeveer dubbel zoveel mensen wonen, schreef de politie 3.937 pv’s uit, dus 7,5 per 1.000 inwoners. In Gent werd dus veel beboet, en dat ligt mogelijk aan het feit dat er bijzonder veel gecontroleerd werd.

“Onder meer dankzij onze wegblokkades hebben we veel vaststellingen gedaan”, duidt de Gentse politie. Zo schreef de politie 897 pv’s uit voor niet-essentiële verplaatsingen. 1.357 personen respecteerden het samenscholingsverbod niet. Daarnaast stelde de politie 450 inbreuken vast op de regels rond social distancing en 1.038 boetes vallen onder de categorie ‘volksgezondheid’. Slechts zeven passagiers op het openbaar vervoer kregen een boete omdat ze geen mondmasker droegen.

Horeca doet het goed

Waar Gent het beter doet, is in de horeca. In de Arteveldestad werden 24 pv’s uitgedeeld aan horecazaken die overtredingen begingen zoals de lockdown niet respecteren of te laat open zijn. In Antwerpen waren dat er 147. “Bij controles hebben we gemerkt dat 99,9 procent van de horeca de regels heeft gevolgd”, aldus de politie.