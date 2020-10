Met Karbon begint vroegere uitbater van Mondada aan nieuw hoofdstuk: topproducten en veel groenten Jill Dhondt

06 oktober 2020

14u02 6 Gent Bram Vanaudenaerde heeft tien jaar lang restaurant Mondada opengehouden in het shoppingcentrum Zuid, voor hij een kleine pauze nam. Nu is hij terug met een nieuwe eetplek waar je zowel kan ontbijten, lunchen, aperitieven als dineren. De naam ‘Karbon’ verwijst naar de puurheid van het eten en de aardse materialen waarmee de zaak werd ingericht.

In de Lange Kruisstraat heeft even een koffiehuis gezeten, maar dat maakt vanaf vrijdag plaats voor een nieuw restaurant. In Karbon kan je van dinsdag tot en met zaterdag, van 10 uur tot 22 uur, terecht voor ontbijt, lunch, zoetigheden, aperitief en avondeten. Heb je geen tijd om ter plekke te genieten, dan kan je ook snuisteren in de eetwinkel om lekkers mee te nemen.

Gezond

“We werken enkel met de beste producten”, zegt Bram. “Daar hangt een zeker prijskaartje aan vast, maar aan kwaliteit willen we absoluut niet inboeten. Een tweede prioriteit is dat het eten gezond moet zijn. Daarom hebben we bewust geen frituurpan gezet in de keuken en daarom spelen groenten een belangrijke rol bij ons. We hebben zowel vegan als vegetarische vis- en vleesvarianten.”

Voor Bram draait het om meer dan het eten, het hele plaatje moet kloppen. Van de borden tot de kleren dat het personeel draagt, alles werd zorgvuldig uitgekozen. Voor de inrichting werd bewust gewerkt met aardse materialen: beton, hout, marmer. “Zowel voor het eten als voor de inrichting was puurheid de rode draad. Vandaar de naam Karbon, een puur product.”

Karbon, Lange Kruisstraat 7, Gent.