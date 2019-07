Met de (elektrische) fiets door de feestenzone? “Gewoon gezond verstand gebruiken” Geen speciale regels voor elektrische fietsen, bakfietsen of elektrische steps in feestenzone Erik De Troyer

16 juli 2019

13u10 0 Gent Het voorbije jaar is er heel wat veranderd op vlak van fietsen. Het aantal elektrische fietsen nam spectaculair toe en in Gent zie je nu de meest uiteenlopende vervoersmiddelen door het centrum ‘sjezen’: elektrische steps, bakfietsen, hoverboards, airwheels, ... “Voor al die voertuigen geldt dezelfde regel als de voorgaande jaren. Ze mogen de feestenzone binnen, maar gebruik wel je gezond verstand”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen)

Met de fiets naar de Gentse Feesten komen is sowieso de goedkoopste oplossing. Maar wat doe je met dat stalen ros eens aan de Gentse Feesten? In totaal zijn er 31 fietsenstallingen rondom de Gentse Feesten. Daarvan zijn er vier bewaakt. Die zijn te vinden aan de Baudelokaai (14 tot 6 uur), onder de Sint-Michielshelling , aan de Vooruit en de Krook. Die laatsten zijn 24 op 24 uur open. Aan de Vooruit en in de Krook is er ruimte om speciale fietsen te plaatsen. De fietsenstalling onder de stadshal is om evidente redenen gesloten.

Er zijn 27 locaties waar fietsen gestald kunnen worden zonder dat ze bewaakt worden. Wie zijn fiets niet op zo’n officiële locatie parkeert, riskeert hem ‘s avonds kwijt te zijn, zeker wanneer hij wordt vastgemaakt aan een hek. Hinderlijk geparkeerde fietsen worden namelijk door de stad verwijderd.

Gezond verstand

Ook dit jaar mogen fietsers door de feestenzone. “Eigenlijk blijft de regel dezelfde als de voorgaande jaren. Wie met de fiets naar de feestenzone komt mag er door, maar moet zijn gezond verstand gebruiken. Als het te druk is mag men niet in de feestenzone fietsen. Doet men dat toch dan riskeert men een boete. De politie heeft instructies gekregen om in te grijpen wanneer iemand met de fiets anderen in gevaar brengt. Die regel geldt ook voor elektrische fietsen en voor alle andere gelijkaardige vervoersmiddelen. Eigenlijk zijn er opvallend weinig klachten over gevaarlijke fietsers binnen de feesten”, aldus schepen Watteeuw.

Wie geen fiets bezit heeft intussen tal van mogelijkheden. Er zijn de deelfietsen van Donkey Republic (enkel te ontlenen en terug te zetten binnen de stadsring). Via de fietsambassade kan men stadsfietsen huren (12 euro voor één dag of 37 euro voor heel de Gentse Feesten). Op de Park & Rides staan ook een beperkt aantal groene huurfietsen van Trapido. Die kunnen enkel teruggeplaats worden op dezelfde park & ride. Aan de stations Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort kan men dan weer Blue Bikes huren.

Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer naar de Genste Feesten komen kan uiteraard ook. Er is geen nachtnet, maar er zijn wel feestbussen. Die vertrekken aan Gent Zuid om 00.30, 2.15 en 4 uur. Lang uitgaan kan dus zeker. Er zijn in totaal 12 lijnen en die zorgen voor verbindingen met Waarschoot, Eeklo, Evergem, Assenede, Mariakerke, Zomergem, Oostakker, Zelzate, Lochristi, Beervelde, Destelbergen, Laarne, Wetteren, Zwijnaarde, Zevergem, De Pinte, Nazareth, Mariakerke, Zomergem, Sint-Martens-Latem, Deinze, Melle, Oosterzele, Merelbeke, Gavere, Dikkelvenne, Drongen en Nevele. Een sms-ticket kost 4.15 euro en is 12 uur geldig. Er is ook een evenementenbiljet (5,50 euro) en een 10-dagenpas (30 euro).

De NMBS heeft speciale Gentse Feestentickets aan halve prijs. Daar zit een bus-of tramticket in. Met dat ticket hoeft men zich niet te haasten om de laatste trein te halen want ook de volgende dag mag men er mee naar huis.