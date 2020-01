Met boksbeugel in de handtas naar de rechtbank: “Geen idee wat het is” Wouter Spillebeen

27 januari 2020

12u23 0 Gent Een vrouw die met een boksbeugel in haar handtas probeerde binnen te wandelen in het Gentse gerechtsgebouw, riskeert nu een boete van 800 euro.

“Ik weet niet wat dat ding is en ik heb het zeker nog nooit gebruikt”, vertelde de vrouw aan de rechter. Enkele maanden geleden moest ze naar de rechtbank komen voor andere zaak toen de scanner aan de ingang aantoonde dat een vreemd voorwerp in haar handtas zat: een boksbeugel. Voor de dracht van een verboden wapen kreeg ze een minnelijke schikking toegestuurd van 350 euro, maar omdat ze die niet betaalde, mocht ze het deze morgen aan de rechter uitleggen.

“Ik heb het gevonden op straat in de buurt van de school waar ik werk”, zei ze. “Ik heb het ding meegenomen omdat het er gevaarlijk uit zag. Maar ik ken het helemaal niet.” De uitleg leek vreemd voor rechter Anthony Van Mol. “U zag toch dat het iets was om de vingers door te steken om harder te kunnen slaan? En als u niet weet wat het was, waarom raapte u het dan op?” De vrouw zegt dat ze de minnelijke schikking niet betaalde door geldproblemen. Nu riskeert de vrouw een boete te krijgen van 800 euro. Op 10 februari spreekt de rechter een vonnis uit.