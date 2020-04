Met ambulancier Tanguy (44) door de Gentse nacht: “Ik voel me hier veiliger dan in de Aldi”

Gent

Al een week lang volgen we helden die in deze tijden Gent 's nachts laten draaien. Allemaal dragen ze hun steentje bij, maar graag sluiten we af met Tanguy Lemahieu (44). De ambulancier bij brandweerzone Centrum gooit ook nu alles in de strijd. “Angst? Nee, dat heb ik niet.”