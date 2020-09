Met 8.000 naar AA Gent-OHL? En welke Buffalo’s mogen dan komen? Vrijdag eindelijk duidelijkheid Sabine Van Damme

14u48 0 Gent Bij KAA Gent worden tot vrijdag de lippen stijf op elkaar gehouden over het aantal bezoekers dat zal binnen mogen in het stadion, maar in een brief aan de sponsors staat wel een getal: 8.000. De supporters zitten alvast op hete kolen.

Bij andere grote ploegen is wel al alles duidelijk, bij KAA Gent duurt het allemaal wat langer. Té lang, naar de zin van de abonnees, die nu nog steeds niet weten wie er naar het stadion mag komen bij de volgende thuismatch, die tegen OH Leuven op 26 september. Er is nog steeds niet beslist hoeveel supporters er in het stadion binnen mogen. Dat zou komen omdat minister Ben Weyts het dossier nog niet heeft doorgelezen.

Pijnlijke vergissing

Maar ondertussen is er wel een brief gestuurd naar de sponsors waarin staat dat de club 8.000 supporters wil toelaten. Of letterlijk: “Vanaf onze thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven op zaterdag 26 september 2020 bent u samen met 7.999 anderen opnieuw welkom in onze Ghelamco Arena.” Een pijnlijke vergissing, want zelfs bij de supportersvereniging Armada Ganda, waarmee de club nauw samenwerkte om een coronaregeling uit te werken, was nog geen cijfer bekend. Officieel wordt er ook nog steeds gewacht op de goedkeuring van de minister. Maar het ziet er dus naar uit dat er 8.000 mensen de Ghelamco in zullen mogen.

Hoe dat dan praktisch zal verlopen, zal vrijdag worden uitgelegd. En ook wie dan juist mag komen, moet nog worden verduidelijkt. Een enquête onder abonnees die de club liet uitvoeren door de federatie en Armada Ganda wees alvast uit dat de meerderheid tegen een systeem van loting is. Dus lanceerde de club dat het ‘first come, first get’-principe gehanteerd zal worden. Wie eerst een abonnement kocht, mag eerst komen. Of kiezen, dat kan ook. Nochtans was dat volgens de enquête niet het favoriete systeem van de meerderheid van de abonnees. Vrijdag komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid.