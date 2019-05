Met 5 bureaus geteld: Gent stemt atypisch Sabine Van Damme

26 mei 2019

20u54 26 Gent De Gentse resultaten druppelen eindelijk binnen. Met 5 op 91 bureaus officieel geteld, valt meteen op dat Gent anders stemt dan de rest van Vlaanderen. Gent kleurt – iets voor 21 uur zondagavond – Groen.

5 op 91 bureaus is uiteraard niet representatief, maar het valt wél op. In Gent is niet het Vlaams Belang, maar Groen de grootste partij. Met voorsprong zelfs. Ook PVDA scoort hier opnieuw. Als de definitieve Gentse resultaten voor het Vlaams parlement in de lijn zouden liggen van deze eerste vijf bureaus, dan haalt Groen hier 20 procent. Open Vld, N-VA, Vlaams Belang en sp.a cirkelen dan allemaal rond de 14 procent. PVDA komt aardig in de buurt met 12 procent. CD&V zakt in Gent weg tot minder dan 8 procent.

Vlaams Belang zou daarbij het meeste nieuwe zieltjes gewonnen hebben, met een stijging van meer dan 9 procent, maar ook PVDA schiet met ruim 8% omhoog. Alle anderen verliezen, N-VA en sp.a nog het meest, met elk meer dan 7 procent.

Maar het gaat dus om voorlopige resultaten. Het blijft afwachten, in Gent.