Met 1,38 promille achter stuur: bestuurder moet auto inleveren Dylan Vermeulen

12 oktober 2020

13u35 2 Gent Gisterenochtend controleerde de Gentse politie op zowel overdreven snelheid als alcohol achter het stuur. De controlepost stond opgesteld in de Franklin Rooseveltlaan tussen 6 en 8 uur ‘s ochtends.

Er werden 40 bestuurders aan de kant van de weg gezet om een ademtest af te leggen. Slechts één bestuurder blies positief, met 1,38 promille in zijn bloed. Aan hem werd een onmiddellijke schikking voorgesteld van 1.260 euro. Aangezien hij deze niet kon betalen, werd zijn voertuig ingehouden.

Op vlak van snelheid was 8% in overtreding. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 67 kilometer per uur waar er maximaal 50 kilometer per uur mag gereden worden.