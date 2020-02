Messentrekster blijft aangehouden: “Ze wilde sterven door een politiekogel” Wouter Spillebeen

07 februari 2020

12u48 8 Gent De 26-jarige vrouw die zondag op drie plaatsen in Gent en Mariakerke slachtoffers aanviel met een mes, blijft aangehouden. Dat besliste de raadkamer vrijdag. Ze zit voorlopig in de gevangenis in Brugge en haar psychische toestand wordt nog verder onderzocht. “Haar plaats is niet de gevangenis”, zegt haar advocaat.

S.C. is geboren in Haïti en werd geadopteerd door een Gentse familie. Tien jaar geleden begon ze door psychische problemen van de ene jeugdinstelling naar de andere te gaan. “Ze belandde in een instelling nadat ze geprobeerd had om zelfmoord te plegen. Dat was een hulpkreet omdat ze niet meer in dat gezin wilde verblijven. Daar ging het niet goed en ze had de laatste jaren bijna geen contact meer met hen”, zegt haar advocaat Thierry Goffart.

Maar zondag kwam ze hen opnieuw bezoeken in hun woning in de Oranjeboomstraat. “Aanvankelijk had ze geen slechte bedoelingen”, volgens Goffart. “Ze wilde zeker geen wraak nemen. Ze was van plan om geld te vragen voor een project waar ze mee wilde starten. Maar toen ze Mariakerke binnen fietste, hoorde ze stemmen in haar hoofd. Ze belde aan en haar broer deed open. Hij was aan het glimlachen, maar verder weet ze niets meer.” C. viel haar broer aan met een mes dat ze mee had genomen naar Mariakerke. Hij verkeerde die avond in levensgevaar.

Psychose

Daarna trok ze naar de Korte Rijakkerstraat. “Ze had eerst nog elders aangebeld, maar daar deed niemand open. Ook een vriendin in de Korte Rijakkerstraat was niet thuis. Daarom belde ze aan bij de buren.” Zodra de buurvrouw de deur opende, haalde C. uit met het mes. De vrouw raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

C. verklaarde dat ze op dat moment naar een rustigere plek wilde rijden om daar na te denken over wat er aan het gebeuren was. Zat ze in een psychose? “Op dat moment zag ze een politiewagen achter zich”, vertelt Goffart. “Ze begon te beseffen wat er aan het gebeuren was, maar dacht nog steeds niet rationeel na. Ze dacht: ‘Nu is mijn leven voorbij’. Omdat alles volgens haar toch al naar de knoppen was, wilde ze sterven door een politiekogel.” Op de Bevrijdingslaan begon de vrouw dan maar uit te halen naar passanten. Ze verwondde twee personen, waarvan één levensgevaarlijk. De politie greep in en schoot in haar hand. Ze overmeesterden en arresteerden haar. Alle slachtoffers zijn intussen aan de beterhand.

Nood aan behandeling

Na haar verhoor heeft de onderzoeksrechter haar aangehouden. De raadkamer verlengt vrijdag die aanhouding. De onderzoeksrechter stelde ook een gerechtspsychiater aan. Al snel werd duidelijk dat ze mogelijk mentale problemen had.

“Tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter gaf ze soms erg rare reacties”, duidt Goffart. “Het ene moment is ze erg rationeel, het andere gedraagt ze zich weer vreemd. Ze begint willekeurig te lachen en kan heel snel van stemming wisselen. Ook voor de onderzoeksrechter was het snel duidelijk dat er een geestelijk probleem is. Ze wil zelf ook een behandeling krijgen, maar haar psychiatrische noden worden niet vervuld. Ze zit in de gevangenis zonder de juiste behandeling.”

