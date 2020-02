Messentrekster Bevrijdingslaan maakte in totaal vier slachtoffers Wouter Spillebeen

03 februari 2020

12u41 37 Gent De vrouw die zondagnamiddag werd geneutraliseerd en gearresteerd nadat ze twee mannen stak in de Bevrijdingslaan, maakte ook in Mariakerke twee slachtoffers. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen.

Het eerste slachtoffer viel rond 15.55 uur in de Oranjeboomstraat in Mariakerke. Een 26-jarige man uit Lievegem kreeg er verschillende messteken. Hij verkeerde zondagavond in levensgevaar. Rond 16.05 uur werd het volgende slachtoffer neergestoken in de Korte Rijakkerstraat. Daar raakte een 37-jarige vrouw gewond, maar ze verkeerde niet in levensgevaar.

Verzorging

Om 16.15 uur volgden de aanvallen in de Bevrijdingslaan. Daar werden twee passanten gestoken. Het gaat over een 45-jarige en een 52-jarige man. Een van hen kreeg een messteek in de buikstreek en verkeerde zondagavond even in levensgevaar. De politie slaagde er na die steekpartij in om de verdachte te ontwapenen met een schot in de hand. De verdachte is een 26-jarige vrouw uit Gent.

De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en nadien naar het politiecommissariaat voor verhoor. Ze is gearresteerd en zal op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voor de onderzoeksrechter in Gent geleid worden op verdenking van moordpoging. Het parket vraagt de aanhouding.

Ondertussen loopt het onderzoek naar de gebeurtenissen nog volop. “De onderzoeksrechter, het parket en het gerechtelijk labo stapten gisteren af op drie locaties”, klinkt het bij het parket. “Er werden ook een ballistisch expert en een wetsdokter aangesteld. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd met betrekking tot de verschillende steekincidenten.”

Motieven

Naar de motieven van de vrouw is het voorlopig nog raden. “Er zijn geen aanwijzingen dat de vrouw een terroristisch motief had”, aldus het parket. De vrouw zou mogelijk aan een geestesstoornis kunnen leiden. Ze zou namelijk een stem in haar hoofd gehoord hebben die haar zei dat ze zo veel mogelijk slachtoffers moest maken.

Of het schot van de politie geoorloofd was, wordt ook onderzocht. “Zoals standaard voorzien is, wordt er ook een opsporingsonderzoek gevoerd naar het gebruik van het vuurwapen door de politie”, besluit het parket.