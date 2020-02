Messentrekster Bevrijdingslaan blijft aangehouden Wouter Spillebeen

07 februari 2020

12u48 0 Gent De 26-jarige vrouw die zondag op drie plaatsen in Gent en Mariakerke mensen aanviel met een mes, blijft voorlopig aangehouden. Dat besliste de raadkamer vrijdag. Ze zit voorlopig in de gevangenis van Brugge en haar psychische toestand wordt verder onderzocht.

S.C. is geboren in Haïti en werd geadopteerd door een Gentse familie. Al tien jaar gaat ze door psychische problemen van de ene jeugdinstelling naar de andere. Haar adoptiefamilie zag ze amper, maar zondag kwam ze hen opnieuw bezoeken met slechte bedoelingen. In de Oranjeboomstraat in Mariakerke viel ze haar broer aan met een mes. Hij verkeerde even in levensgevaar. Daarna trok ze verder naar de Korte Rijakkerstraat, waar ze aan een huis aanbelde en een 37-jarige vrouw verwondde.

Psychose

Dan fietste C. verder naar de Bevrijdingslaan in Gent, waar ze willekeurig bleef uithalen met het mes. Ze verwondde daar twee mannen, waarvan er een in de buik geraakt werd en ook even in levensgevaar verkeerde. De politie greep in en schoot de vrouw in de hand waardoor ze geneutraliseerd werd. Alle slachtoffers zijn intussen aan de beterhand.

De vrouw werd na haar verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer verlengt vrijdag die aanhouding. De onderzoeksrechter stelde ook een gerechtspsychiater aan om de vrouw te onderzoeken. Al snel werd namelijk duidelijk dat ze mogelijk met mentale problemen kampt. Ze zou stemmen gehoord hebben die haar opdroegen om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Alles wijst erop dat de vrouw in een psychose verkeerde toen ze de messteken uitdeelde.