Merendeel leerkrachten van Gentse basisschool De Sportschool in quarantaine na besmetting Jill Dhondt

16 september 2020

12u40 24 Gent Dertien van de zestien leerkrachten van stedelijke basisschool De Sportschool in Gentbrugge zijn in quarantaine geplaatst. Een aantal van hen waren besmet geraakt met het coronavirus, waardoor het merendeel van hun collega’s preventief werden thuis gezet. De Stad en school zorgden voor vervangleerkrachten zodat de leerlingen les op school kunnen blijven volgen.

Nadat enkele leerkrachten van De Sportschool symptomen vertoonden, werden ze in quarantaine geplaatst. Wie in contact was gekomen met hen, werd ook preventief thuis gezet. Zo kwam het dat dertien van de zestien leerkrachten verplicht thuis kwamen te zitten. Drie van de leerkrachten en de directeur bleken besmet na een testronde.

Gerust hart

Hoewel het merendeel van het lerarenkorps verplicht thuis zat, bleef de basisschool wel open. De meeste leerlingen konden daardoor nog steeds les op school les volgen. Enkel de twee eerste leerjaren werden preventief in quarantaine gezet omdat ze vorige week op uitstap waren geweest met een besmette leerkracht. Voor de andere leerlingen zorgden de Stad en de school voor vervangleerkrachten. “De kinderen kunnen nog steeds met een gerust hart naar school”, geeft schepen van onderwijs Elke Decruynaere aan. “Tot nu toe werden er geen besmettingen vastgesteld bij de leerlingen. Het CLB en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben ook geoordeeld dat het okay is om de school open te houden.”

Het is soms lastig om de regels te volgen, en ik merk dat velen ze moe worden, maar het is toch erg belangrijk om voorzichtig te blijven. Niet enkel voor de leerkrachten en leerlingen, maar voor alle Gentenaars Schepen van onderwijs Elke Decruynaere

Morgen keren de eerste leerkrachten al terug uit quarantaine. Maandag volgt een tweede terugkeer. “Het is nu hopen dat het ergste voorbij is”, aldus Decruynaere. “Voor het team was het een erg bewogen periode. Ze hebben hun uiterste best gedaan om de school open te houden. Zelfs de directeur die besmet thuis zat, heeft er alles aan gedaan om het schip mee varende te houden.”

Waakzaam blijven

Schepen Decruynaere geeft nog maar eens mee hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven. “Het is soms lastig om de regels te volgen, en ik merk dat velen ze moe worden, maar het is toch erg belangrijk om voorzichtig te blijven. Niet enkel voor de leerkrachten en leerlingen, maar voor alle Gentenaars. Het voorbeeld van De Sportschool toont duidelijk aan hoe groot de impact is van enkele besmettingen.”

Desondanks zegt Decruynaere aan dat de situatie in de Gentse scholen onder controle is. “In de meeste scholen waar iemand besmet is, gaat het om één geval. Dan worden wel steeds andere leerkrachten of leerlingen in quarantaine gezet, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Daarom moeten we niet spreken van een uitbraak. Het gaat om preventieve acties met een niet te onderschatten impact op de werking van de scholen.”

Of de besmettingen in verschillende scholen iets veranderen aan de code geel, weten we vrijdag. Dan geeft kabinet een update op basis van de recentste cijfers.