Mensensmokkelaars zetten illegalen in taxi of trein met andermans papieren: eerst even de meest gelijkende pasfoto uitzoeken Wouter Spillebeen

03 juli 2020

15u36 0 Gent Zes personen uit het Gentse zijn vorige week opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Met originele identiteitskaarten zouden ze Irakezen vanuit Gent naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben via openbaar vervoer en taxi’s. De onderzoeksrechter heeft drie verdachten aangehouden.

De federale politie kwam de bende in 2019 al op het spoor. In tegenstelling tot de bekende smokkelaars die langs snelwegparkings opereren of de bendes die illegalen in geheime compartimenten van wagens verstoppen, gebruikten deze smokkelaars echte identiteitspapieren op een frauduleuze manier.

Haar bijknippen

“Deze bende zou mensen naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen aan de hand van originele identiteitsdocumenten. De gesmokkelde persoon vertoont sterke gelijkenissen met de pasfoto op het originele document”, legt de federale politie uit. Om de gelijkenis nog beter te maken, pasten ze bijvoorbeeld de haarsnit aan. “De smokkel gebeurde dan via legaal transport, bijvoorbeeld per trein of met een taxi”, klinkt het. De gesmokkelde personen waren voornamelijk afkomstig uit Irak.

Aangehouden

Na grondig speurwerk konden de verdachten geïdentificeerd worden. Een Gentse onderzoeksrechter werd gevorderd en in samenwerking met de lokale politie van Gent, werden op 24 juni zes verdachten ingerekend. Er vonden ook zeven huiszoekingen plaats in het Gentse. De verdachten zijn twee vrouwen van 24 en 26 jaar oud en vier mannen van 23, 26, 28 en 38 jaar oud. Ze hebben allen de Bulgaarse nationaliteit, met uitzondering van de oudste man, die Irakees is.

De verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid in Gent. De 23, 26 en 38 jaar oude mannen zijn aangehouden. De raadkamer bevestigde die aanhouding deze week. Ze zullen zich nog voor de rechtbank moeten verantwoorden.