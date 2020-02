Mensensmokkelaars waren ‘gelegenheidsdaders’ volgens rechter Wouter Spillebeen

12 februari 2020

11u31 3 Gent Drie mensensmokkelaars die zeven personen naar Groot-Brittannië wilden brengen, zijn deze morgen veroordeeld in de Gentse rechtbank. “Ze zagen hun kans schoon om munt te slaan uit hun expertise.”

De twee kopstukken slaagden er in het verleden in om naar Groot-Brittannië te vluchten en dachten met een uitvalsbasis in de omgeving van Gent geld te kunnen verdienen aan hun ervaring. “Ze zijn geen vereniging die zich op grote schaal bezighield met mensensmokkel”, sprak de rechter. “Ze zijn eerder gelegenheidsdaders. Ze zagen hun kans schoon om munt te slaan uit hun kennis en expertise door zelf mensen te transporteren naar Groot-Brittanië.”

De mannen kregen elk een celstraf van 18 maanden, maar met uitzondering van de negen maanden dat ze al in voorhechtenis zaten, zijn die straffen met uitstel uitgesproken. Ze moeten ook effectieve boetes van 8.000 euro betalen. Een derde bendelid was pas later bij de operatie betrokken en kreeg een celstraf van 12 maanden, gedeeltelijk met uitstel en een boete van 4.000 euro.