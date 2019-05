Mensen met een beperking knutselen bijenhotels om uitstappen te betalen: “Want we zijn hier niet altijd aan het werk hé” Erik De Troyer

30 mei 2019

10u58 16 Gent In de Mozaïek in de Leeuwerikstraat in Gent vliegen dezer dagen de bijenhotels de deur uit. Ze worden in mekaar geknutseld door de werkers van het dagondersteuningscentrum, mensen met een beperking. “Het is een leuk en we doen iets voor de natuur”, klinkt het. Met de opbrengst worden uitstappen gepland.

De Mozaïek bestaat sinds 1975. Eerst in Sint-Amandsberg in een woning in de Warnefordstraat. Het was een privaat initiatief dat dagondersteuning mogelijk moest maken voor mensen met een beperking. Tot dan waren de enige mogelijkheden een voltijds verblijf in een tehuis of thuis. Vanaf 1981 vond de Mozaïek een vaste stek in de Wolfputstraat in Oostakker. Daar is een dagcentrum waar zo’n 60 mensen met een beperking wonen, werken en natuurlijk ook plezier maken. Sinds drie jaar is er ook achter het Sint-Pietersstation een campus met drie ateliers: een papieratelier (waar vertrouwelijke documenten van bedrijven en instanties worden versnipperd en gerecycleerd), een houtatelier en een verwerkingscentrum voor medisch textiel.

“Eigenlijk maken we al bijenhotels en nestkastjes sinds het atelier opende”, zegt begeleider Alex Kesteloot van het houtatelier. “We verkochten ze aan familie en vrienden. Maar omdat we er nu wel heel goed zijn in geworden, hebben we een voorraadje ingeslagen en kunnen we ze te koop aanbieden aan iedereen. We hebben ze nog maar pas te koop gezet ,maar ze gaan opvallend vlot de deur uit.”

Ik heb al enorm veel bijenhotels gemaakt. Het is bijzonder leuk omdat we iets voor de natuur doen. Saai is dat niet. Hendrik (28)

De mensen krijgen werk naar hun eigen mogelijkheden. Sommigen splitsen het hout, anderen zagen de planken of nagelen alles aan elkaar. Hendrik Neukermans (28) beheert de boor om gaatjes te maken waar de insecten in moeten. “Ik heb er zo al enorm veel gemaakt. Het is bijzonder leuk omdat we iets voor de natuur doen. Saai is dat niet. We maken hier een beetje van alles hé.”

Pizza

“De opbrengst gaat naar de groepskas en we gebruiken dat geld voor leuke momenten”, legt Alex uit. “We zijn hier niet altijd aan het werk hé. Er zijn de hele dag door leuke ontspanningsmomenten. Het geld van de bijenhotels en nestkastjes zullen we gebruiken voor een leuke uitstap of bijvoorbeeld om eens met de hele bende een pizza te gaan eten.”

“Alles gaat hier natuurlijk wat trager dan op een gewone werkvloer. Dus als de bijenhotels uitverkocht raken, moeten we er nieuwe maken en dat kan wat tijd vergen. Deze morgen opende ik mijn mailbox en ik had meteen een reeks bestellingen. Daarom vragen we van de mensen wel om wat geduld indien we door onze voorraad geraken.”

Wie een bijenhotel wil bestellen, kan dat via een mail naar houtatelier@dc-mozaiek.be. Er zijn twee modellen. De kleinste van 12cm x 18cm kost 8 euro. De grotere van 27cm x 28cm kost 15 euro.