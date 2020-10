Mensen laten zich niet tegenhouden door regen en kou: eerste dag van 9000Boeken is een succes, morgen nog een dag van het boekenfestijn Sabine Van Damme

03 oktober 2020

17u46 0 Gent De uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts organiseert dit weekend een eerste editie van 9000Boeken, een boekenfestijn in Gent. De Antwerpse boekenbeurs gaat niet door, en dit is een leuk en kleinschalig alternatief. Heel wat lokale boekenwinkels doen mee, en ook zondag zijn er nog allerlei lezingen en signeersessies.

Geen boekenbeurs, maar wel boeken. Borgerhoff & Lamberigts vonden niet alleen een hele hoop Gentse boekenwinkels bereid om mee te doen, maar ook huizen als De Krook en het SMAK sprongen op de kar. Daardoor is er op heel veel locaties iets te beleven dit weekend. Heel wat auteurs komen signeren, voorlezen of vragen beantwoorden. Zo zaten Lectrr en Frederik De Backer vandaag zij aan zij te signeren op het terras van Bookz&Booze in de Hoogpoort. Aan de overkant, in een kelder die nieuw is ingericht als evenementenlocatie, organiseerde Het Paard van Troje een lezing. Die zaak zit op de Kouter maar zocht een alternatieve locatie voor de voorlees- en signeersessies. Ook Standaard Boekhandel op de Kouter, de Fnac, Walry en Slegte en anderen deden mee. Op zondag is er ook nog allerlei leuks te doen. Het hele programma staat op de website.