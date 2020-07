Melding van gewapende man, sweeping blijkt negatief Wouter Spillebeen

24 juli 2020

16u41 0 Gent De Gentse Opgeëistenlaan is deze namiddag even afgezet geweest omdat de politie er een grondige sweeping moest uitvoeren. Er was een melding binnengekomen van een mogelijk gewapende persoon.

Volgens de eerste melding zou een verdachte persoon rond 15 uur in een appartementsgebouw binnengewandeld zijn. Hij zou mogelijk gewapend zijn geweest. De politie greep snel in en zette de Opgeëistenlaan af. Daarnaast werd een ruime perimeter ingesteld. “Er is een grondige sweeping geweest, maar die is negatief gebleken”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. “De perimeter is daarna opgeheven.”

De verdachte persoon is dus niet aangetroffen en er is ook geen wapen gevonden. Toch heeft de parketmagistraat geen aanleiding om te vermoeden dat het over een valse melding ging. Er is dus geen onderzoek geopend naar een mogelijke valse melding.