Meeste sancties voor werkloosheidsuitkering komen uit Oost-Vlaanderen Claudia Van den Houte

05 maart 2020

17u05 0 Gent Slechts 14 werklozen in Oost-Vlaanderen verloren in 2018 hun recht op een uitkering. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In Oost-Vlaanderen werden in 2018 305 werklozen gesanctioneerd inzake hun werkloosheidsuitkering, waarvan 14 hun uitkering verloren. Voor heel Vlaanderen gaat het om 890 werklozen die werden gesanctioneerd. In 657 gevallen ging het om een eerste sanctie (schorsing of vermindering van de uitkering gedurende 4 tot 10 weken), in 198 gevallen om een tweede sanctie (schorsing of vermindering van de uitkering gedurende 13 weken) en in 35 gevallen om een derde sanctie waarbij de uitkering werd afgenomen, eventueel na een verminderde uitkering van 26 weken.

Meeste sancties

In de provincie Oost-Vlaanderen werd er meer gesanctioneerd dan in de andere Vlaamse provincies. Terwijl er in Oost-Vlaanderen dus 305 (eerste, tweede of derde) sancties werden opgelegd, waren dat er in Antwerpen 287, in Vlaams-Brabant 117, in West-Vlaanderen 109 en in Limburg amper 72. “In Oost-Vlaanderen en Antwerpen werden dus meer dan vier keer zo vaak uitkeringen geschorst dan in Limburg. Zelfs rekening houdend met het lager aantal werklozen in Limburg is deze discrepantie opvallend.” Malfroot vroeg ook cijfers op van de nationaliteit van de geschorste werklozen in 2018. Daaruit blijkt dat een kwart van de voor het eerst geschorste werklozen niet de Belgische nationaliteit bezat.

“Uitkeringshangmat”

Malfroot vindt het aantal opgelegde sancties – en zeker het aantal afnames van uitkeringen – erg laag en vindt dat de regering werk moet maken van een forser sanctioneringsbeleid. “Wie buiten zijn wil om werkloos is, moet uiteraard een behoorlijke uitkering ontvangen en alle hulp krijgen om werk te vinden, maar wie niet bereid is inspanningen te leveren, mag niet de kans krijgen in de uitkeringshangmat te blijven liggen”, aldus Malfroot.

Gevraagd naar welke initiatieven de minister in dit verband zal nemen, verwijst Hilde Crevits naar de ambitie in het regeerakkoord en in de beleidsnota Werk en Sociale Economie: “Iedere werkzoekende wordt intensief opgevolgd en waar nodig gesanctioneerd binnen de geldende reglementering. We verkorten de procedure en doorlooptijd van de sanctionering in overleg met de Raad van Bestuur van VDAB en zien erop toe dat deze op een uniforme wijze wordt toegepast.”