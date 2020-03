Meeste leveranciers in stadscentrum zijn in orde met vergunning Erik De Troyer

16u11 0 Gent De wildgroei aan geparkeerde bestelwagens in het autovrij gebied lijkt ingeperkt. Bij een controle tijdens de handhavingsweek werden 472 wagens in het autovrij gebied gecontroleerd. Daarvan bleek 84% in orde te zijn met de vergunning. In totaal werden wel 75 voertuigen beboet omdat ze langer stil stonden dan enkel om te laden en te lossen.

Tijdens de handhavingsweek van 17 tot 21 februari 2020 heeft de Gentse politie extra controles uitgevoerd op het parkeerverbod in het woonerfzone van de binnenstad. Dat is het gebied binnen de cameragordel waar men in principe maximaal 20km/u mag rijden en enkel binnen mag mits een vergunning. Laden en lossen mag, lange tijd parkeren niet tenzij men een vergunning heeft voor inname van de openbare weg.

In het verleden werd er niet of nauwelijks gecontroleerd op wagens en bestelwagens in het autovrij gebied. Sinds de invoering van het circulatieplan drie jaar geleden zijn er nu wel duidelijke regels.

Tijdens de controles werden 472 voertuigen gecontroleerd, 397 daarvan of 84% waren voertuigen die stilstonden om te laden en te lossen en die met een geldige vergunning de woonerfzone inreden. De resterende 16% (of 75 voertuigen) stond langer stil dan nodig om te laden en te lossen, waardoor de voertuigen beschouwd werden als geparkeerd en beboet werden.

‘Het overgrote deel van de dienstverleners en uitvoerders van werken houdt zich aan de regels in onze autovrije zone. Door deze regels na te leven draagt iedereen een steentje bij tot een verkeersveilig en leefbaar stadscentrum’, zegt burgemeester Mathias De Clercq. De politie zal ook buiten de handhavingsweek controles blijven uitvoeren. Wie betrapt wordt riskeert op parkeren in plaats van laden en lossen riskeert een boete van 58 euro.