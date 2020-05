Meest opvallend in actualiteitsdebat Brugse Poort: de afwezigheid van toekomstig schepen Hafsa El-Bazioui Sabine Van Damme

26 mei 2020

06u30 1 Gent De hele gemeenteraad van maandagavond werd gevuld met het debat over de Brugse Poort, en de aanpak van de problemen daar. Verrassingen waren er daarbij niet, of toch niet inhoudelijk. Wat wél opviel: de ‘strategische’ afwezigheid van toekomstig Groen-schepen Hafsa El-Basioui. Zij liet zich op Facebook al negatief uit over de repressieve maatregelen in de buurt waar ze zelf woont. Die maatregelen zijn ingevoerd door de meerderheid waar ze deel van uitmaakt.

Niet alleen Hafsa El-Basioui, maar ook Fourat Ben Chickha – eveneens van Groen – daagden niet op voor de digitale zitting van de gemeenteraad. Het is niet verboden om afwezig te zijn – Guy Verhofstadt van Open Vld was er naar goede gewoonte ook niet – maar het viel wel op. Zéker wanneer het over de toekomstige schepen Hafsa El-Basioui gaat. Hafsa is een ‘madam met een mening’, zo bleek al snel na de verkiezingen. En ze plooit zich niet zo makkelijk naar de ijzeren wil van de partij.

Al in maart 2019 stemde El-Basioui tegen haar eigen meerderheid in de gemeenteraad, in een kwestie rond het verbieden van huiszoekingen bij burgers die onderdak verschaffen aan mensen zonder papieren. Meteen na die stemming verliet El-Bazioui toen de raadszaal. Een uur later kwam er al een persmededeling in haar naam, waarin ze toegaf dat ze fout was. El-Basioui werd de levieten gelezen, ze moest en zou in de rij lopen. Lange tijd na dat incident liet ze zich niet meer horen in de gemeenteraad.

Maar de kwestie Brugse Poort beroert haar persoonlijk. Hafsa woont in de wijk, kent de buurt, en sprak zich op Facebook openlijk uit tegen de repressieve maatregelen die de burgemeester had aangekondigd. Ze vreesde dat de wijkjongeren, en niet de blanke middenklasse, geviseerd zouden worden bij de politiecontroles. Een standpunt dat moeilijk te verdedigen zou zijn in de gemeenteraad waar Hafsa deel uitmaakt van de meerderheid. En dus liet ze zich verontschuldigen voor de raad. “Wat is het nu jammer dat Hafsa El-Basioui er niet is”, sneerde Tom De Meester van PVDA. “Stel je voor, een dissidente stem in de meerderheid, dat zou wel eens voor een frisse wind in het debat kunnen zorgen. Stel u voor, een verkozene met een eigen mening!”

Verder kwam er weinig verrassend uit het debat. Vlaams Belang en N-VA juichten de strenge controles in de wijk toe, willen de knip aan de Bargiebrug weg en eisen meer camera’s. PVDA aan de andere kant vindt de ‘politiestaat’ niet kunnen en vindt dat de politie vooral politiespeurwerk moet doen, en niet random identiteitscontroles waarmee een hele wijk gestigmatiseerd wordt. Burgemeester Mathias De Clercq herhaalde de genomen maatregelen en de reden daarvoor, verschillende schepenen herhaalden wat ze in petto hebben voor de toekomst van de wijk.