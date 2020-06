Meest comfortabele tramhalte ligt in Gent... met dank aan sluikstorter Erik De Troyer

30 juni 2020

15u37 21 Gent Bizar zicht in de Vlaanderenstraat.

Daar heeft iemand een lederen driezit achtergelaten op het perron van de tram. Paste hij niet op de tram? Werd hij achtergelaten door studenten die hun kot verlieten? Of toch gewoon een sluikstort? We zouden het niet weten. Maar één ding staat vast: wachten op de tram was nooit zo comfortabel.