Meerderheid stoeft zichzelf de nacht in, N-VA boos



Erik De Troyer

18 december 2019

00u01 0 Gent Eigenaardiger moeten gemeenteraden niet worden. De Gentse gemeenteraadsleden draaiden maandag en dinsdag overuren. Maandag gingen ze door tot 1u ’s nachts, dinsdag was het weer nachtwerk.

De bespreking van de meerjarenplanning stond dan ook op de agenda. Na 9 uur (!) discussie werd beslist om het toch wat vooruit te laten gaan. De N-VA had daar wel oren naar en trok al haar tussenkomsten in. Hun topvrouw Anneleen Van Bossuyt had de avond voordien toch al een tussenkomst van anderhalf uur gehouden. Helaas had niet iedereen de memo gekregen. Het was het signaal voor de gemeenteraadsleden van de meerderheid om hun eigen partijen nog eens uitgebreid te ‘bestoefen’. We kregen tussenkomsten over het belang van cultuur en zelfs een vaderschaps-aankondiging van Bert Misplon (Groen). En de N-VA die zat stilzwijgend te stomen. Het werd Elke Sleurs (N-VA) zelfs even te veel. “Wij tonen onze goede wil en dan moeten we hier zitten zwijgen en luisteren naar die lange tussenkomsten. De volgende keer zal men een andere oppositie zien.”

Gelukkig hield de PVDA iets voor middernacht nog een humoristische tussenkomst over de bedrijfsbelastingen. “Hoe later op de avond hoe plezanter het wordt. De volgende keer beginnen we pas om 23u”, lachte schepen Filip Watteeuw (Groen). Iets na middernacht hielden ze er mee op. Morgen is er nog een gemeenteraad.

Meer over N-VA

politiek