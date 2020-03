Meer volk bij OCMW, ook mensen die nooit eerder om hulp vroegen Jill Dhondt Sabine Van Damme

30 maart 2020

17u12 13 Gent Het OCMW in Gent krijgt veel meer aanvragen, veelal van mensen die voordien nooit hulp vroegen. “Hoeveel meer mensen dat zijn, kan ik niet zeggen”, zegt Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding. “Mensen moeten het vaak doen met minder inkomen, en dezelfde uitgaven. Zij die minder of geen reserve hebben, komen bij ons aankloppen.”

Het OCMW in Gent krijgt heel veel nieuwe gezichten te zien, uit erg uiteenlopende hoeken. “Dat zijn bijvoorbeeld mensen die voor de maatregelen aan het werk waren, maar niet lang genoeg om nu te mogen stempelen”, zegt Coddens. “Er zitten ook studenten tussen die hier en daar bijklusten om rond te komen, vaak in de horeca, en dat nu niet meer kunnen. Dan zijn er ook mensen die een laag inkomen hebben, alleenstaand zijn en technisch werkloos. Ook freelancers, vaak uit de culturele sector, die momenteel geen inkomen meer hebben. Het is een diversiteit aan mensen die anders nooit naar het OCMW kwamen, omdat ze hun plan trokken. Voor de maatregelen werkten ze keihard om de eindjes aan mekaar te knopen, maar nu zijn er geen mogelijkheden maar voor hen.”

Coddens zegt niet dat het OCMW een pasklare oplossing heeft voor hen. “We bekijken dat dossier per dossier. Wel wil ik vragen aan iedereen die vreest in de problemen te komen, om niet te lang te wachten om naar ons te komen. Als je denkt dat je in financiële ademnood gaat komen, en bepaalde facturen niet meer gaat kunnen betalen, vraag dan om hulp. Laat het niet te ver komen, anders kom je in een vicieuze cirkel terecht. Ik begrijp dat mensen schrik hebben om die stap te zetten, als ze dat nog nooit gedaan hebben, maar ze zullen zeker niet de enige zijn.”