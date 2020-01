Meer pv’s voor drugsbezit in Gent dan in Antwerpen Sabine Van Damme

14 januari 2020

18u48 3 Gent “In Gent zijn we bescheiden en roepen we niet over nultolerantie, maar we doen het wel. Vorig jaar werden meer pv’s voor drugsbezit uitgeschreven in Gent dan in Antwerpen.” Dat zei oud-politiewoordvoerder Manuel Mùgica Gonzalez in de gemeenteraadscommissie, en dat werd bevestigd door de korpschef en de burgemeester.

Op het stadhuis werd gediscussieerd over het drugsbeleidsplan van burgemeester Mathias De Clercq. Heel wat raadsleden vonden de woordkeuze ‘drugs-alerte stad’ vreemd, omdat ze ‘drugs-arme stad’ verwacht hadden. “Het woord nultolerantie is hier al enkele keren gevallen”, aldus Gonzalez. Hij is raadslid voor Open Vld, maar heeft nog steeds nauwe banden met zijn oud-collega’s van de politie. “In Gent zijn we bescheiden, we roepen niet, maar we doen het wel. Voor elke vorm van drugsbezit, hoe klein ook, wordt hier een pv uitgeschreven. Vorig jaar werden zo, tot eind september, 2.982 pv’s uitgeschreven voor drugsbezit. Ter vergelijking, in Antwerpen – dat dubbel zo groot is en dubbel zoveel flikken heeft – waren dat er 2.408. Ook het systeem van minnelijke schikking werkt goed. Wie een kleine hoeveelheid drugs op zak heeft kan een boete betalen, in plaats van gerechtelijk vervolgd te worden. Dat werd vorig jaar (tot eind september) 264 keer gedaan. Ten slotte werkt de federale politie ook keihard op drugs in de haven. Vorig jaar werd in maart 1.400 kilo cocaïne gevonden op een Braziliaans schip, in juli 293 kilo op een binnenschip, en in augustus nog eens 1.093 kilo, opnieuw uit Brazilië. Ook de matrozen worden overigens gecontroleerd, wat ook al drugsvangsten opleverden.” De korpschef en de burgemeester bevestigden de cijfers van Gonzalez. “Er wordt – naast preventie – wel degelijk ingezet op repressie”, zegt Mathias De Clercq. “Overlast door druggebruik in buurten en wijken wordt echt niet meer getolereerd. We gaan het drugsprobleem op wijkniveau aanpakken, en we beginnen met de Brugse Poort. Homedealen, straatdealen, zeker in de buurt van plaatsen waar jongeren zich ophouden, het kan echt niet meer.”