Meer politie en ‘aanklampend beleid’ in Ledebergse wijk na problemen met jeugdbendes

Erik De Troyer

18 augustus 2020

19u46 0 Gent De Gentse politie heeft van de stad opdracht gekregen om meer aanwezig te zijn in de omgeving van het Centrumplein in Ledeberg. De voorbije weken ontstonden daar spanningen door een aantal vechtende jongerenbendes.

Vorige week waren er al problemen en afgelopen weekend was het opnieuw prijs met twee vechtpartijen waarbij zelfs baseballknuppels werden meegebracht.

Het Vlaams Belang vraagt in een persbericht vandaag een scherper optreden van de stad. “Het stadsbestuur mag niet langer laks beleid voeren en dito reageren op dit soort zaken, maar moet kordaat optreden met een harde aanpak met camera’s, patrouilles, en controles op willekeurige tijdstippen”, aldus Johan Deckmyn (VB).

De politie en de stad zaten deze ochtend samen om de situatie te bespreken. “Er waren de voorbije weken inderdaad een aantal incidenten, waarvan zeker één ernstig. Er is afgesproken dat de politie er vanaf vandaag regelmatig zal patrouilleren. We zullen een aanklampend beleid voeren. Wie zich verdacht gedraagt of iets verkeerd doet zal aangesproken worden en kan aan een controle onderworpen worden”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Dat aanklampend beleid zorgde eerder voor behoorlijk wat commotie in de Brugse Poort en in het stadsbestuur, na de problemen daar. Enkele leden van Groen zagen daar ethnic profiling in.