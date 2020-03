Meer plaatsen dan instappers Gents basisonderwijs Jill Dhondt

02 maart 2020

17u19 0 Gent Het startschot werd gelost: ouders kunnen hun kinderen terug aanmelden voor het Gentse basisonderwijs. Voor het vierde jaar op rij zijn er meer plaatsen dan instappers. Toch is een blijvende groei nodig volgens het stadsbestuur, omdat het aanbod niet overal even groot is.

Volgend schooljaar zullen er 3.011 Gentse kinderen voor het eerst door de schoolpoort wandelen. In totaal zijn er 3.179 plaatsen voorzien, meer dan het aantal instappers. De komende jaren zullen er enkel maar plaatsen bijkomen. “Blijvende groei is nodig”, geeft schepen van Onderwijs Elke Decruynaere aan. “Tegen 2024-2025 zou er een tekort zijn van 1.912 plaatsen in Gent. Een groot deel daarvan staat reeds op de planning, de rest zal niet lang meer op zich laten wachten.”

Met het aanmeldingssysteem kunnen ouders aangeven waar ze hun kind het liefste naartoe sturen. Als voor een bepaalde school de vraag groter is dan het aanbod, komen sommige kinderen eerst aan de beurt. De parameters die dat bepalen zijn ‘kansrijk’ of ‘kansarm’, afhankelijk van de sociale mix van de school in kwestie en van de afstand van de woning of de werkplek van de ouders tot de school.

Aanmelden kan tot en met 31 maart via meldjeaanbasis.gent.be.