Meer personen geflitst ondanks wegenwerken Cedric Matthys

18 november 2019

15u43 0 Gent De mobiele flitspaal ‘Sammeke’ heeft eind oktober 140 overtreders geflitst in de Meulesteedsesteenweg in Gent. Hoewel de straat was opgebroken voor wegenwerken, liepen er toch mensen tegen de lamp in vergelijking met vorig jaar. “ Ook bij werken is het belangrijk om flitsacties op poten te zetten.”

Wie laatst lacht, best lacht. Dat moet de politiezone Gent-Centrum gedacht hebben toen de resultaten van de flitsactie op de Meulesteedsesteenweg binnenliepen. Eind oktober plaatste de politie hier hun mobiele flitspaal ‘Sammeke’. Deze locatie werd in de buurt op hoongelach onthaald. Op verschillende kruispunten in de straat waren er immers wegenwerken aan de gang, waardoor er heel wat minder wagens door de straat reden. Toch liepen er net meer overtreders een boete op.

37 personen extra

“Vorig jaar stond ‘Sammeke’ 7 dagen in de Meulesteedsesteenweg”, laat de Gentse politie weten. “Toen telde flitspaal 8290 passages, waarvan 103 overtreders te snel reden. Dit jaar stond ‘Sammeke’ er een dagje langer (acht dagen in totaal, nvdr.), maar reden er slechts 6004 wagen voorbij. Van hen gingen er echter 140 overtreders op de bon, maar liefst 37 personen extra. Laat het dus duidelijk zijn. Ook bij wegenwerken is het belangrijk om flitsacties op poten te zetten.”